Fiat Tipo More berlina 1



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Fiat Tipo More 27/01/2020

Versione dedicata alla Fiat Tipo, la gamma More si declina per gli allestimenti Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport. In dettaglio, Fiat Tipo diventa più sportiva nelle configurazioni Sport e S-Design, più confortevole nell’allestimento Lounge, acquista più stile nell’opzione Mirror e più tecnologica con Street. Ogni Fiat Tipo è arricchita da contenuti specifici.



Ad esempio, l’allestimento Street More offre cerchi in lega da 16 pollici e DRL, interni neri, radio UConnect 5 pollici touchscreen, volante in pelle con comandi e servizi UConnect live.



Spaziosa e tecnologica, per clienti connessi, la Tipo Mirror More comprende: radio UConnect 7 pollici touchscreen, Carplay AndroidAuto, fendinebbia e cerchi in lega da 16 pollici, vetri oscurati, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori.



La Tipo Lounge More promette comfort e sicurezza grazie a climatizzatore automatico, adaptive cruise control e i cerchi in lega da 17 pollici, vetri oscurati, fari allo BiXenon e pacchetto Comfort.



Le Tipo Sport e S-Design More già dotate di: proiettori BiXenon, retrocamera e dettagli sportivi, oltre ai contenuti già presenti su Lounge, si arricchiscono di tetto nero a contrasto e i cerchi in lega da 18 pollici bi-color Sport by Mopar.

di Grazia Dragone Condividi su FaceBook e altri Social Network | Tweet