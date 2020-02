17/02/2020

Pagani Imola è una hypercar che trae la sua denominazione dal circuito dove è stata sviluppata. Prodotta in soli cinque esemplari, la sportiva rappresenta una vettura-laboratorio su cui sono state testate e introdotte innovazioni importanti. Rivoluzionario il telaio in Carbo-Titanio, come anche le geometrie, i materiali e i concetti inediti dal punto di vista dell’aerodinamica, della dinamica e della sicurezza.



Pagani Imola impiega il sistema dell’aerodinamica attiva introdotta con Huayra. E’ presente un sistema di ammortizzatori attivi a gestione elettronica sulla singola ruota e interconnessi tra loro. La sospensione anteriore, che varia l’altezza da terra in modo autonomo e intelligente, dialoga con la Central Unit che gestisce l’aerodinamica attiva, il controllo motore, il differenziale e il cambio.



Con l’introduzione del sistema SMART GAS, il tempo di cambiata viene ridotto, mentre la guida rimane piacevole grazie alle molle a passo variabile. L’impianto frenante Brembo è stato ottimizzato, attraverso uno studio aerodinamico e test dedicati, per migliorare il sistema di raffreddamento. Ilo motore in dotazione è il potente V12 da 827 CV di Mercedes, abbinato al cambio Xtrac AMT trasversale a 7 rapporti con differenziale elettromeccanico.