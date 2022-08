Pagani in vetrina a Monterey

Si stanno per accendere i riflettori sull’evento Monterey Car Week che nell’edizione 2022 vedrà la partecipazione di tutti i brand più iconici del mondo automotive. Pagani celebra in questa occasione l’anno della R e le sue sportive dalle elevate performance.



L'appuntamento annuale con uno degli eventi automobilistici più attesi al mondo si terrà in California, dal 13 al 21 agosto prossimi, e prevede un carnet ricco di imperdibili appuntamenti.



A partire da venerdì 19 agosto l'anno del modello R sarà celebrato nell’ambito dell’evento The Quail, un raduno che prevede una splendida collezione di veicoli firmati Pagani, ben dieci vetture iconiche dal design unico e memorabile tra cui troveremo la Huayra Rs, Zonda Rs; Huayra BC Coupé Tempesta; Huayra Roadster BC e altre hypercar.



Tra gli interessanti appuntamenti è previsto anche un incontro con il fondatore Horacio Pagani che, nella giornata del 19 agosto, sarà protagonista di una Fireside Chat, durante la quale illustrerà l'ispirazione e il processo creativo che si celano dietro lo sviluppo di una hypercar firmata Pagani. Ad Horacio Pagani si affiancheranno John Hennessy, fondatore di MIPS Technologies ed ex presidente della Stanford University, e Gordon Murray, noto designer. Il noto collezionista d'auto Gordon McCall modererà l’incontro.



Il calendario include anche un’altra data da evidenziare, si tratta di sabato 20 agosto, giornata in cui farà il suo debutto negli States la Huayra R, mentre Horacio Pagani accoglierà gli appassionati presso il Pop-Up Store di Pagani nel paddock. Altrettanto interessante l’evento programmato domenica 21, un’esperienza coinvolgente sul circuito di Laguna Seca, dove sarà liberata tutta la potenza dei motori Pagani V12.