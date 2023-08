Monterey Car Week: Pagani in vetrina

Ritorna l’appuntamento con l’esclusività del Monterey Car Week, evento che si svolgerà dall’11 al 20 agosto in California, al quale parteciperà anche il brand Pagani.

La vetrina rappresenta l’occasione per celebrare il 25esimo anniversario del marchio, una tappa che vuole sottolineare la passione di Horacio Pagani, impegnato non solo nel realizzare auto da sogno, ma nel creare una comunità estesa.



Tra le vetture partecipanti, il focus sarà rivolto sul modello Pagani Utopia in esposizione presso l’esclusivo Quail Lodge & Golf Club. La sportiva si presenta con un design semplice, unico e memorabile. Prodotta in soli 99 esemplari, la prima serie è già stata assegnata ad un numero ristretto di clienti.



Accanto ad Utopia saranno esposti gli altri due modelli iconici della gamma, come Zonda e Huayra, che insieme rappresentano il punto di riferimento di un percorso iniziato nel 1999 con il progetto C8 (Zonda), proseguito nel 2011 con il progetto C9 (Huayra) e arrivato nel 2022 al terzo tassello con il progetto C10 (Utopia).



In esposizione si potranno ammirare due esemplari importanti: Zonda R e Huayra R, sportive ad alte performance.

Le celebrazioni del 25esimo Anniversario alla Monterey Car Week prevedono una serie di eventi dedicati, tra questi spicca la parata di vetture, in programma sabato 19 agosto, che da Monterey raggiungerà la città di Seaside, sede della Exotics on Broadway.