03/03/2020

Veicolo futuristico, la Renault Morphoz Concept utilizza la piattaforma modulare elettrica CMF-EV, che permette la massima versatilità. Questa innovativa architettura consente di disporre di un passo lungo, con ruote allocate ai quattro angoli, sbalzi ridotti e un pianale piatto.



Il veicolo assume nuove proporzioni e migliora l’impressione visiva. Grazie ad una batteria più sottile è possibile progettare veicoli più bassi, con un tetto meno alto, ma in grado di offrire sempre una grande abitabilità.



Questa nuova piattaforma favorisce anche la dinamicità della guida. Il crossover modulare Morphoz elettrico è ricaricabile ad induzione, anche durante la guida. È connesso e dotato di funzioni di guida autonoma di livello 3.



Esistono due versioni: City e Travel, la prima offre una capacità delle batterie adeguata alla guida quotidiana, mentre la seconda è progettata per le lunghe percorrenze. Nella versione City, Morphoz ha una lunghezza di 4,40 metri e adotta batterie da 40 kWh. Più lunga la versione Travel 4,80 metri).

Qui troviamo integrate batterie supplementari da 50 kWh (per una capacità totale di 90 kWh) e maggiore spazio a bordo e nel vano di carico.



A bordo il conducente si avvale di un volante futuristico al cui centro un display da 10,2 pollici mostra le informazioni di guida e sicurezza. L’abitacolo è dotato di una modalità di condivisione, che permette ai passeggeri, ma non al conducente, di ritrovarsi seduti gli uni di fronte agli altri.