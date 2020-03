10/03/2020

Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS celebra il debutto del modello Audi RS 2 Avant, prima vettura della famiglia RS. Oltre alle elevate performance, questo modello si ditingue per dotazioni estetiche specifiche, che ne sottolineano il carattere di esclusività.



La serie speciale offre nel suo equipaggiamento: proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, inclusi i servizi Audi connect per tre anni, e l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici.



E’ possible scegliere tra le tinte Blu Nogaro, Verde Goodwood, Grigio Suzuka, Argento Akoya e Nero Ciliegia. Sono, inoltre, disponibili il pacchetto Audi exclusive look nero lucido con anelli e scritte in nero, che prevede la finitura total black per la cornice del single frame, lo splitter anteriore e le modanature ai cristalli laterali.