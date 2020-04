Audi A8 2020

02/04/2020

Rinnovata seguendo la strada della svolta tecnologica, l’Audi A8 rappresneta la prima vettura dotata di tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e del concept di gestione dei comandi digitale MMI touch response e delle sospensioni attive predittive.



L’ammiraglia dei Quattro Anelli arricchisce la gamma con la versione ibrida plug-in proposta sia nella configurazione L a passo lungo sia nella versione standard. Entrambe, Audi A8 e Audi A8 L 3.0 TFSI e quattro tiptronic adottano il propulsore V6 3.0 TFSI, turbo a iniezione diretta da 340 CV.



La trazione elettrica è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti da 136 CV integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. Il cambio lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro. La batteria agli ioni di litio, posizionata sotto il pianale del bagagliaio, è composta da 104 celle a sacchetto e offrono una capacità di 14,1 kWh.



La dotazione di serie include il sistema per la ricarica domestica, che comprende un cavo di alimentazione di 6 metri con portata massima di 1,8 kW, e il cavo per le stazioni pubbliche. Il design propone una firma luminosa ispirata al modello Audi e-tron.



Alle estremità delle prese d’aria anteriori troviamo cinque segmenti orizzontali di luci diurne, mentre un listello cromato caratterizza la zona posteriore. Dettagli cromati rifiniscono i paraurti, i terminali di scarico, il single frame e le maniglie porta. L’equipaggiamento comprende il climatizzatore automatico comfort a 4 zone e i cerchi in lega da 19 pollici a 5 razze. Ampie le possibilità di personalizzazione.