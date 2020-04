20/04/2020

Lexus LC Convertible introduce nuovi stilemi conservando alcune caratteristiche della coupè LC. La vettura è stata sviluppata con l’intento di proporre sul mercato una sportiva esteticamente più intrigante rispetto ad altri modelli concorrenti del suo segmento.



Elemento chiave del design è la linea del tetto. Per creare la silhouette ideale, il punto in cui il soft top incontra l’alloggiamento posteriore dell'auto è stato spostato il più lontano possibile verso la parte posteriore, ottenendo un look da fastback quando il tetto è sollevato.



E’ stata curata la tensione della capote per garantire una superficie liscia, mentre il telaio e gli altri elementi sono nascosti, per dare al tetto una forma affusolata ed elegante. Gli interni della utilizzano un abbinamento dei colori innovativo.



Sono disponibili tre tinte per la tela del soft top: Sand, Black e Marine, gli ultimi due sono abbinabili a qualsiasi opzione di verniciatura della carrozzeria. La convertible sarà disponibile anche in una versione Special Edition con una combinazione di colori che abbina una carrozzeria Structural Blue con interni bianchi e blu ed un soft top Marine.