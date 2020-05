21/04/2020

Supercar completamente elettrica, la Lotus Evija, il cui nome significa primo esistente, è disponibile in 130 esemplari. La Hypercar sportiva sfiora la potenza di 2000 CV e scatta da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. La velocità massima raggiunge il picco dei 320 km/h.



La Lotus Evija adotta quattro motori elettrici, ognuno da 493 CV, che forniscono una spinta alle quattro ruote motrici. Il peso è limitato grazie all’impiego della fibra di carbonio, che rende la vettura leggera, agile e veloce.



Il pacco batteria agli Ioni di Litio collocato dietro l’abitacolo è compatibile con la carica ultrarapida a 350 kW, che in 18 minuti consente di raggiungere il 100%, permettendo un’autonomia fino a 400 km. Gli interni della Hypercar sono essenziali e dalla impostazione Racing.



A bordo della Lotus Evija troviamo due sedili anatomici insieme ad un quadro strumenti che gestisce tutte le funzionalità. Di serie sono disponibili il climatizzatore e un modulo Infotainment Premium, compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto.