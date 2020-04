Lotus Evija: si sceglie con un configuratore

L’Hypercar Full Electric Lotus Evija permette di sperimentare un’esperienza di acquisto innovativa. Utilizzando un touchscreen all’avanguardia, il cliente può personalizzare la propria vettura attingendo alle dotazioni disponibili per ottenere una versione unica e con specifiche esclusive.



La due posti, la cui produzione sarà avviata durante l’anno e i cui ordini hanno fatto già registrare il sold out, offre tre nuovi colori: Atomic Red, Solaris Yellow e Carbon Black. Le richieste di personalizzazione coinvolgono il cliente in ogni aspetto, dalle combinazioni di colori della carrozzeria al rivestimento interno, tutto questo rientra nel processo di scelta.



Destinata ai clienti di tutto il mondo, la sportiva è configurabile grazie ad un potente processore grafico in grado di creare immagini e animazioni realistiche ad alta definizione. Viene impiegato un software di gioco avanzato per consentire all'acquirente di costruire e personalizzare la propria auto da zero e visualizzarla da ogni angolazione, sia dentro che fuori.



Grazie a una tecnica di imaging avanzata denominata Ray-Tracing è possibile collocare la Lotus Evija negli ambienti più diversi. Questo permette di operare le scelte valutando i livelli di luce solare. L'aspetto finale culmina nella creazione di un Film a 360 gradi personalizzato, destinato in esclusiva ad ogni cliente.



Il configuratore è solo un elemento dell'esperienza offerta da Evija. A intervalli regolari durante il processo di acquisto, ogni cliente riceverà da Lotus un regalo. Sarà possibile ottenere un libro di costruzione realizzato a mano, corredato di tutte le immagini che rappresentano le scelte e i momenti più importanti dell’assemblaggio della vettura. Il libro verrà consegnato al cliente insieme alla chiave.



Simon Clare, Direttore esecutivo, Global Marketing, Lotus, ha così dichiarato: “Sappiamo che ogni percorso dei clienti sarà unico e il nostro team è pronto a supportare qualsiasi richiesta. Con strumenti digitali all'avanguardia come il nuovo configuratore, siamo in grado di soddisfare le preferenze e le esigenze dei clienti da qualsiasi parte del mondo con il semplice tocco di un pulsante”.



Lotus Evija assicura prestazioni estreme. E’ in grado erogare fino a quasi 2.000 CV di potenza e scatta da 0 a 300 Km/h in circa 9 secondi, mentre l’autonomia garantita è pari a 400 km. I 130 esemplari previsti saranno venduti all’esclusivo prezzo unitario di 2,3 milioni di euro.