Lotus Evija: sportività dal cuore green

Rappresenta la più potente e performante della gamma Lotus, l’inedita Evija, ma ciò che sorprende di questa notevole hypercar è soprattutto la propulsione completamente elettrica, la prima con carta d’identità britannica ed anche la prima dopo che Geely ne ha acquistito la proprietà nel 2017.



La denominazione Evija (pronunciato E-vi-ya) significa il primo esistente o il vivente e sembra la giusta scelta per l’approccio innovativo che caratterizza da sempre Lotus.

Realizzata in una serie limitata a 130 esemplari, la Super Sportiva sfiora la potenza di 2000 CV e brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, mentre non raggiunge la soglia dei 10 secondi il passaggio da 0 a 300 km/h. La velocità massima raggiunge il picco dei 320 km/h.



La Lotus Evija adotta quattro motori elettrici, ognuno da 493 CV, che forniscono una spinta alle quattro ruote motrici. Il peso è limitato grazie all’impiego della fibra di carbonio, che rende la vettura leggera quel tanto che basta a renderla agile e veloce. Il pacco batteria agli ioni di litio collocato dietro l’abitacolo, prendendo il posto del tradizionale motore a benzina, è compatibile con la carica ultrarapida a 350 kW, che in soli 18 minuti consente di raggiungere il 100%, permettendo un’autonomia fino a 400 km.



Gli interni sono essenziali e dall’aria racing, come ci si aspetta da una vettura ad alto tasso di adrenalina. A bordo troviamo due sedili anatomici insieme ad un quadros truenti che gestisce tutte le funzionalità. Di serie sono disponibili il climatizzatore e un modulo Infotainment Premium, compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto.



Queste le parole di Phil Porpham, CEO di Lotus Cars, durante la presentazione ufficiale a Londra: “La Lotus Evija è un'auto come nessun'altra. Ristabilirà il nostro marchio nei cuori e nelle menti degli appassionati di auto sportive e sul palcoscenico mondiale dell'auto. Aprirà anche la strada a ulteriori modelli visionari.” - Ed ancora - “L'Evija è una vera Lotus in tutti i sensi: è stata sviluppata con una passione incrollabile per superare i confini, esplorare nuovi modi di pensare e applicare tecnologie rivoluzionarie”. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet