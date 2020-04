Renault ZOE 2020

27/04/2020

Ancora più evoluta e sostenibile, la Renault Zoe, city car a zero emissioni, offre la possibilità di percorrere fino a 395 km grazie alla sua nuova batteria da 52 kWh, che amplia la sua autonomia.



La vettura è dotata di dispositivi che consentono una guida sicura e confortevole, come il B Mode, che permette di rallentare l’auto e guidare attraverso percorsi stretti senza quasi più bisogno di utilizzare il pedale del freno.



La propulsione si affida ad un motore da 100 kW. E’ possibile ricaricare la vettura collegandola ad una colonnina DC da 50 kW in soli 30 minuti per recuperare l’energia sufficiente per percorrere altri 150 km.



Il posto guida è studiato per garantire il comfort al conducente che si avvale anche dell’ausilio di un driver display da 10 pollici HD sul quale vengono visualizzate le informazioni e i parametri di guida elettrica. Infine, il sistema multimediale Renault EASY LINK consnete di gestire le funzionalità in completa sicurezza.