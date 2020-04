Audi A6 Avant TFSI e quattro

28/04/2020

Modello che arricchisce la gamma delle vetture ibride plug in, l’Audi A6 Avant 2.0 TFSI e quattro si affianca alla berlina Audi A6, ai SUV Audi Q5 e Audi Q7, all’ammiraglia Audi A8 e alla coupé a cinque porte Audi A7 Sportback PHEV.



L’equipaggiamento di serie è ricco e include il pacchetto S line exterior, il look nero, i cerchi in lega da 19 pollici, i proiettori a LED Audi Matrix e l’assetto sportivo. La propulsione si affida al motore 4 cilindri 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta da 252 CV e all’unità elettrica del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti.



La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e raggiunge la velocità massima (autolimitata) di 250 km/h (135 km/h in modalità elettrica). La vettura si avvia in modalità elettrica (EV) e viaggia a zero emissioni sino a quando il conducente preme con il pedale dell’acceleratore. Il guidatore può decidere come intervenire nell’interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico.



Sono disponibili i programmi di marcia EV, Auto e Hold, che consentono rispettivamente una modalità elettrica, ibrida automatica o di risparmio d’energia. La dotazione di serie include il sistema per la ricarica domestica e il cavo per le stazioni pubbliche.



Collegandosi a una colonnina in corrente alternata (AC) da 7,4 kW la batteria agli ioni di litio si rigenera completamente in 2,5 ore. La commercializzazione è prohgrammata dal terzo trimestre del 2020.