Audi A3 Sedan 2020

30/04/2020

Audi A3 Sedan rinnova il design all’insegna della sportività, mentre la tecnologia si esprime a bordo attraverso una spiccata digitalizzazione. La berlina compatta a quattro porte offre stile e praticità, risultando confortevole durante la guida.



Il carnet di dotazioni prevede in abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie dalla variante Business, funzioni quali l’assistente al percorso che segue i principi del machine learning e i servizi Audi connect.



Tre le motorizzazioni inizialmente in catalogo. Troviamo un propulsore benzina 1.5 TFSI, in grado di disattivare due cilindri e dalla potenza di 150 CV disponibile in due configurazioni: cambio manuale a 6 marce o con la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.



Le motorizzazioni diesel offerte comprendono il motore 2.0 TDI da 150 CV abbinato alla trasmissione S tron ic a 7 rapporti. La nuova Audi A3 Sedan è offerta nelle varianti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition. La gamma colori prevede dodici tinte carrozzeria.