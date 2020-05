20/05/2020

Lexus UX Hybrid Midnight Edition è una versione speciale dal carattere sportivo che adotta nuovi elementi di design. Disponibile nel colore Nero Grafite, la vettura si distingue per il design dei cerchi in lega da 18 pollici nero opaco, per le profilature silver laterali, anteriori e posteriori, per gli interni neri e il battitacco retroilluminato. La dotazione di serie include anche una connessione in linea con le esigenze attuali.



Lexus UX Midnight Edition offre il nuovo sistema Multimediale (MM 19) con Smartphone integration di Apple Car PlayTM e Android AutoTM e la funzionalità di aggiornamento delle mappe over the air, che consente di scaricarle direttamente nel dispositivo della vettura.



L’equipaggiamento comprende il Lexus Safety System+, un pacchetto di avanzati sistemi di sicurezza attiva che include: Pre-Crash system (PCS) con rilevamento pedoni (anche notturno) e ciclisti (solo diurno), assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta (LTA), fari abbaglianti automatici a LED (AHB), riconoscimento segnaletica stradale (RSA) e Cruise Control adattivo (DRCC).