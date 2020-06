Skoda Octavia 2020

10/06/2020

Giunta alla quarta generazione, la Skoda Octavia è uno dei modelli di riferimento della gamma. Il nuovo modello, riprogettato, offre più contenuti in termini di design, sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività.



Disponibile al lancio, programmato per settembre 2020, con motori 1.5 TSI ACT 150 CV manuale, 2.0 TDI 115 CV manuale e 2.0 TDI 150 CV DSG, è disponibile nelle versioni Executive, per la clientela business, e Style. Lo stile appare più intrigante, mentre restano invariate l’abitabilità e l’eccezionale capacità di carico.



Il nuovo infotainment MIB 3 sfrutta uno schermo touch da 10 pollici glass-design, collocato in posizione sopraelevata sulla plancia. Sotto il display è collocato il touch-slider, la barra con cui è possibile regolare il volume audio o gestire lo zoom delle mappe in maniera più semplice durante la guida. La eSIM LTE integrata garantisce la connessione dati ai sistemi Care Connect, Accesso Remoto e Infotainment Online (di serie) oltre a consentire gli aggiornamenti software e mappe OTA.