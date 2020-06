24/06/2020

Primo suv ad alte prestazioni elettrico, la Jaguar I-Pace introduce un nuovo sistema d’infotainment più veloce ed intuitivo e un sistema di ricarica più rapido. La struttura in alluminio, il basso baricentro e i due motori elettrici disposti su ciascun assale rendono la vettura agile e dinamica.



Il suv offre di serie un caricatore da 11 kW che consente una ricarica più rapida. Collegando la vettura ad una wall box da 11 kW si possono ottenere 53 km di autonomia per ogni ora di ricarica (ciclo WLTP), mentre per caricare il veicolo da zero sono necessarie 8,6 ore. I clienti che utilizzano le wall box monofase da 7 kW raggiungono 35 km di autonomia ogni ora, per una ricarica completa sono necessarie 12,75 ore.



A bordo l’atmosfera è orientata al benessere degli occupanti e lo dimostra la presenza di uno ionizzatore d’aria con sistema di filtrazione PM2.5 in grado di catturare le polvere sottili. Il design esterno prevede una nuova finitura Atlas Grey per la griglia.



Disponibile su tutti i modelli della gamma, il Bright Pack opzionale offre soluzioni specifiche e personalizzate.