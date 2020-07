23/07/2020

Veicolo commerciale elettrificato, Opel Vivaro-e è disponibile in tre lunghezze: 4,6 metri (S) da febbraio 2021, 4,95 m, (M) e 5,30 m (L) e in varie versioni di carrozzeria, tra cui furgone, doppia cabina e pianale cabinato.



I clienti scegliere tra due dimensioni di batteria agli ioni di litio, sulla base delle esigenze specifiche: 75 kWh per un massimo di 330 km oppure, dedicato ad un uso meno intenso, con 50 kWh e un'autonomia fino a 230 Km.



Opel Vivaro-e ha una portata fino a 1.275 kg. E’ possibile ricaricare la batteria attraverso una Wallbox, ricarica rapida o corrente domestica. Le ampie porte laterali scorrevoli e posteriori di Opel Vivaro-e offrono un accesso illimitato all'area di carico o all'abitacolo.



Molto pratiche risultano le porte laterali scorrevoli elettriche che si aprono automaticamente con un movimento del piede dall'esterno. L’equipaggiamento include una gamma ampia di sistemi di assistenza alla guida.



Troviamo l’Head Up display, l’Assistente al mantenimento della corsia, il riconoscimento esteso dei segnali stradali, l’avviso di stanchezza, l’avviso di collisione e la frenata di emergenza automatica. I sistemi di infotainment Multimedia Radio e Multimedia Navi sono dotati dello schermo touch da 7 0 pollici.