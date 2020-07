DS Automobiles 9 E-Tense

29/07/2020

Elegante, ma soprattutto tecnologica, la nuova DS 9 E-Tense rafforza la gamma del brand premium d’Oltralpe. Lunga 4,93 metri e larga 1,85 m, la vettura appare più imponente rispetto alle altre berline della categoria.



Sviluppata su una nuova versione della piattaforma EMP2, DS9 E-Tense adotta un look dinamico in stile fastback. Il frontale presenta una calandra DS WINGS e griglia progettata con design a effetto diamantato tridimensionale.



Il modello adotta una motorizzazione ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico dalla potenza complessiva di 225 CV. Il motore elettrico, integrato al cambio automatico a otto rapporti, raggiunge una potenza massima di 80 kW (110 CV).



Viene sfruttato all’avviamento, per dare maggior potenza in accelerazione e per viaggiare senza emissioni fino a 135 km/h. DS 9 E-TENSE dispone di un sistema di recupero dell’energia al rilascio dell’acceleratore e in frenata, che ricarica la batteria durante la guida.



La gamma prevede l’arrivo di ulteriori due motorizzazioni E-TENSE da 250 CV a 2 ruote motrici e da 360 CV, con una trasmissione 4 ruote motrici intelligente. L’equipaggiamento include dotazioni come gli ADAS, i sistemi ausiliari per la sicurezza che intervenfgono in maniera autonoma.



Troviamo, inoltre, il sistema DS NIGHT VISION una videocamera ad infrarossi rileva pedoni, ciclisti ed animali sulla carreggiata. Questa tecnologia affianca i fari DS ACTIVE LED VISION.