03/08/2020

Opel Corsa-e è una vettura dinamica, efficiente e sostenible. Il motore in dotazione è alimentato da una batteria da 50 kWh ricaricabile attraverso una presa domestica, una Wallbox o tramite colonnine pubbliche fino ai Fast Charger in corrente continua da 100 kW.



Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,1 secondi, mentre l’autonomia è pari a 337 km. Tre le modalità di guida: Normale, Eco e Sport. L’equipaggiamento comprende tecnologie e sistemi di assistenza alla guida come i fari anteriori adattivi Intellilux LED matrix che non abbagliano.



Gli otto moduli a LED sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano il fascio di luce in base al traffico e all’ambiente circostante. Disponibili anche il Sistema di mantenimento della corsia di marcia e quello di centraggio, l’Allerta angolo cieco laterale, la Retrocamera con visione a 180 gradi e diversi sistemi di assistenza al parcheggio.



A bordo si viaggia sempre connessi grazie al sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici.