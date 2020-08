06/08/2020

Serie speciale, la Toyota Rav4 Black Edition si caratterizza per la livrea nera abbinata a dettagli scuri. Il pack Black Edition include, oltre alla tinta Galaxy Black, dettagli come griglia anteriore, paraurti, specchietti retrovisori, ma anche sensori di parcheggio proposti nella colorazione black.



Spicca sullo sfondo completamente nero il badge Toyota cromato, presente sul frontale. Completano il kit estetico i cerchi in lega da 19 pollici, semrpe di colore nero. Nell’abitacolo si notano i rivestimenti in pelle sintetica nera sui sedili e tetto nero.



L’equipaggiamento di bordo include un impianto audio JBL a 9 altoparlanti, specchietto retrovisore digitale. Troviamo, inoltre, il sistema di infotainment da 8 pollici, climatizzatore bizona e luci automatiche. L’unità disponibile eroga 222 CV ed è abbinata alla trazione integrale.