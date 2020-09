Audi Q2 2021

04/09/2020

La nuova Audi Q2 presenta un look distintivo enfatizzato da nuovi gruppi ottici. Le linee appaiono nette e precise, mentre le dimensioni restano pressochè invariate, ad eccezione della lunghezza che cresce di pochi mm. La novità assoluta è rappresentata dai proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici a richiesta.



In dettaglio, sette LED singoli, integrati in un modulo condiviso, emettono un fascio abbagliante adattivo, illuminando la carreggiata senza infastidire le altre vetture. La telecamera anteriore rileva il traffico e permette di disattivare alcuni segmenti luminosi, lasciando attivi gli altri. Il catalogo delle colorazioni introduce cinque tinte: verde Mela, grigio Manhattan, blu Navarra, grigio Zinco e blu Turbo. Non mancano le novità anche a bordo, dove lo spazio può accogliere fino a cinque passeggeri.



La gamma dei propulsori offre un motore a iniezione diretta a benzina quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 CV, la cui efficienza è esaltata dalla tecnologia cylinder on demand (COD), che disattiva Tra le dotazioni di serie troviamo lo sterzo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, mentre l’assetto sportivo è a richiesta. Il lancio commerciale dell’aggiornato suv sarà disponibile a partire dal quarto trimestre 2020.