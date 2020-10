Audi - Auto Audi TT S line competition plus Audi TT S line competition plus coupè 1 2



12/10/2020

Allestimento più cattivo dedicato alla sportiva Audi TT, l’inedito pack S line competition plus è dedicato alla variante 2.0 (45) TFSI S tronic 245 CV nelle configurazioni Coupé e Roadster.



Ai paraurti sportivi e ai componenti tipici del pacchetto S line exterior si abbinano le finiture total black. I cerchi da 19 pollici e l’assetto sportivo ribassato di 10 mm arricchiscono la dotazione, mentre a bordo si notano le tinte scure e i rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto.



Il pacchetto look nero esalta il carattere della dinamica vettura grazie alla finitura in nero lucido della cornice del single frame e degli inserti alle prese d’aria laterali, alle minigonne e all’estrattore. Lo spoiler posteriore fisso e le calotte dei retrovisori laterali, sempre di colore nero, gli anelli Audi e i terminali di scarico total black completano il carnet estetico.



L’abitacolo presenta un’impostazione improntata alla modernità sull’onda dell’attitudine sportiva. La dotazione di serie include la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, mentre la plancia presenta una finitura zigrinata. Gli inserti in abitacolo sono in alluminio opaco spazzolato o, a richiesta, in fibra di carbonio.



Audi TT Coupé e Audi TT Roadster 2.0 (45) TFSI S tronic 245 CV dotate del pacchetto S line competition plus saranno disponibili surante il primo trimestre del 2021.

di Grazia Dragone

