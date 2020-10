Renault Megane eVision

19/10/2020

Vettura che anticipa una nuva serie di veicoli elettrici basati sulla piattaforma modulare CMF-EV, la Renault Mégane eVision è una berlina dinamica che offre una delle batterie più sottili del mercato e un nuovo gruppo motopropulsore ultracompatto che non ne riducono l’abitabilità.



La silhouette appare compatta. Il frontale e il cofano robusto sono abbinati alle grandi ruote trasmettono sicurezza e solidità. Nonostante la lunghezza contenuta (4,21 m), assicura spazi vivibili e non claustrofobici.



La vettura ha in dotazione una batteria ultrasottile da 60 kWh che le consente di essere più bassa e aerodinamica. Il tetto si distingue per la tinta dorata Gold, mentre il cofano scolpito presenta due prese d’aria. Il posteriore è reso più ampio dalla fascia luminosa dei fari che si estende per tutta la larghezza del veicolo inquadrando il logo Renault.



La carrozzeria ha una livrea di color grigio satinato Gris Schiste Mat (grigio scisto opaco). La showcar sarà prodotta in serie a partire dal 2021.