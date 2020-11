Audi A1 2021

02/11/2020

Audi A1 porta in dote con la nuova generazione un ricco equipaggiamento che include la piattaforma d’infotainment MIB 3 insieme a nuovi servizi Audi connect, accompagnata ad una migliorata efficienza delle unità a disposizione.



La piattaforma MIB 3 compare per la prima sul modello e consente alla vettura di disporre di un’inedita dashboard per la schermata home del display MMI touch, per rendere più rapide alcune operazioni di uso comune e favorire l’interattività del sistema. Sono presenti prese USB di tipo C più compatte e bidirezionali rispetto alle precedenti di tipo A.



Audi A1 citycarver beneficia dell’omologazione secondo la più recente normativa antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM (WLTP 3.0) delle motorizzazioni 1.0 (30) TFSI 110 CV con cambio manuale a 6 marce o a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e 1.5 (35) TFSI 150 CV.



L’omologazione WLTP 3.0, già estesa all’intera gamma di Audi A1 Sportback e alla versione 1.0 (25) TFSI 95 CV di Audi A1 citycarver, comporta una riduzione dei consumi e delle emissioni del 10% rispetto alla precedente generazione di propulsori.