Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel

27/11/2020

Bugatti onora i suoi piloti da corsa del secolo scorso, con la versione speciale ed esclusiva Chiron Sport Les Légendes du Ciel. Sin dall’anno della sua fondazione, il marchio Bugatti ha coltivato to stretti legami con l'aviazione e molti piloti Bugatti di successo, come Albert Divo, Robert Benoist e Bartolomeo Costantini, volarono per l'Aeronautica francese, come anche il leggendario Roland Garros.



L'edizione Bugatti Les Légendes du Ciel onora queste illustri personalità dell'aviazione con una vettura basata sulla Chiron Sport e limitata a 20 veicoli. Questa lussuosa proposta si presenta con un colore insolito della vernice, una tinta grigio opaco Gris Serpent, un'interpretazione moderna del colore esterno degli aerei degli anni Venti.



I parafanghi anteriori sono decorati con il logo Les Légendes du Ciel. Il tricolore Le Bleu-Blanc-Rouge in Blu, Bianco e Rosso decora la zona anteriore dei sottoporta in fibra di carbonio. Anche la griglia del radiatore a ferro di cavallo ha una finitura nera lucida. La rete della griglia del radiatore è in alluminio tagliato al laser su cui si ripete il motivo dinamico delle cuciture impunturate sui sedili in pelle, che ricordano gli aerei in formazione durante una parata aerea.



Per gli interni è stata utilizzata una pregiata pelle Gaucho, che evoca la pelle naturale degli aerei del passato. Il materiale naturale si abbina alle finiture in alluminio. Bugatti offre sedili confortevoli e il tetto in vetro Sky View. Sui pannelli delle porte c'è una scena di corsa disegnata a mano tra l'aereo Nieuport 17 e una Bugatti Type 13.



Il Nieuport 17 è un biplano francese costruito nel 1916, molto apprezzato per la sua affidabilità, agilità e manovrabilità. La Bugatti Type 13 è un veicolo speciale nella storia di Bugatti, il primo modello a portarne il nome.



Questa serie speciale adotta il motore W16 da 8,0 litri che eprmette di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente pari a 420 km / h. Il lancio commerciale è programmato per la fine del 2020.