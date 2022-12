Bugatti Chiron Profilée: il lusso in una one-off

Unica ed esclusiva declinazione, la Bugatti Chiron Profilée interpreta in modo meno estremo l’attitudine dinamica della Pur Sport e rappresenta l’ultima opportunità di acquisire il modello, in un certo senso edulcorato nel carattere, in risposta alle richieste specifiche della clientela.



Chiron Profilée propone un design su misura caratterizzato da una coda fissa nella parte posteriore che svolge due funzioni. In primis, l'ala garantisce stabilità e controllo fino alla velocità massima di 380 km/h, aumentando il carico aerodinamico sull'asse posteriore e, in secondo luogo, consente di aspirare aria calda dal vano motore.



Nella parte anteriore sono state inserite prese d'aria più ampie e una griglia a ferro di cavallo allargata per aiutare ad incanalare aria. La gestione del flusso d'aria, la riduzione della resistenza aerodinamica e la deportanza sono fondamentali per fornire le prestazioni che ci si aspetta da ogni vettura firmata Bugatti.



La Bugatti Chiron Profilée conserva gran parte delle dotazioni viste sulla Pur Sport, tuttavia il motore Bugatti W16 presenta rapporti di trasmissione accorciati del 15% rispetto alla Chiron Sport. Lo scatto è sempre emozionante: da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e fino a 200 km/h in 5,5 secondi.



Distintiva la tinta scelta per la livrea, proposta nella tonalità Argent Atlantique, sviluppata esclusivamente per questa vettura. La parte inferiore è rifinita in fibra di carbonio a vista, mentre le ruote sono proposte nella tinta Le Patron.

L'interno è rifinito con materiali di alta qualità, come pelle, carbonio o alluminio e ogni componente è realizzato a mano.

La Bugatti Chiron Profilée sarà messa all'asta da RM Sotheby’s e una percentuale del ricavato sarà destinata a cause benefiche.