Bugatti Tourbillon: stupefacente sportiva

Hypersportiva che ridefinisce gli standard in termini di prestazioni, la nuova Bugatti Tourbillon racchiude tutta la storia del marchio, rispettando le linee guida del fondatore Ettore Bugatti, per il quale ogni creazione doveva essere incomparabile, unica anche in fatto di design e appeal estetico.



Già nel nome la vettura fa riferimento al patrimonio francese di Bugatti e in particolar modo a Molsheim, ma soprattutto è un diretto richiamo ad un elemento del mondo degli orologi, che garantisce affidabilità e precisione.

La vettura adotta molti componenti, puntando su design e tecniche di ingegneria che non invecchiano mai, per ottenere una vettura eterna, che sfida il tempo senza essere vinta dallo scorrere degli attimi.



Bugatti Tourbillon è nata per celebrare la velocità, come dimostrano gli oltre 400 km/h raggiungibili grazie ad un accurato studio aerodinamico, che rende le superfici estremamente levigate e fluide.

Il design si affida a quattro elementi iconici e ben riconoscibili: la griglia a ferro di cavallo, la linea Bugatti, la cresta centrale e la doppia divisione cromatica.



I ritmi evolutivi in termini di tecnologia hanno consentito a molte vetture di realizzare ambienti moderni e corredati da schermi digitali e touchscreen, Bugatti Tourbillon si libera dai vincoli della contemporaneità e per risultare ancora attuale in un arco temporale molto distante da quello odierno, punta su atmosfere analogiche, ispirate al mondo dell'orologeria.



Il motore Bugatti W16 ha rappresentato un’autentica innovazione, fissando un nuovo punto di riferimento per la tecnologia del motore a combustione, ancora oggi non replicabile.

Tourbillon è alimentata da un nuovo 8,3 litri, un motore aspirato V16 progettato insieme a Cosworth, accoppiato ad un e-Axle anteriore con due motori elettrici e un motore elettrico montato sull'asse posteriore. In totale, Tourbillon eroga complessivamente 1.800 CV, un risultato straordinario.



Grazie alla combinazione di un propulsore ibrido avanzato e leggero e un’aerodinamica avanzata, Bugatti Tourbillon ridurrà in modo significativo le emissioni rispetto al modello precedente.



Emilio Scervo, CTO Bugatti, ha dichiarato: “Il Tourbillon doveva essere incomparabile sotto ogni aspetto. La nostra filosofia è stata quella di prendere qualsiasi singolo aspetto di Chiron ed elevarlo, alla ricerca di soluzioni ingegneristiche sofisticate e nuove tecnologie, per offrire un capolavoro senza tempo.”

La Bugatti Tourbillon sarà disponibile a partire dal 2026 in 250 esemplari al costo esclusivo di 3,8 milioni di euro.