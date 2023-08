Bugatti Chiron Super Sport Golden Era: lusso e unicità a Monterey

Bugatti Chiron Super Sport1 Golden Era è un progetto su misura che ha richiesto ben due anni di impegno e lavoro, caratterizzati dall’impiego di tecniche nuove che rendono questa vettura un’autentica opera d’arte, unica ed esclusiva.



L'offerta Bugatti Sur Mesure consente di trasformare in realtà le audaci richieste dei clienti, andando oltre i livelli di personalizzazione, attraverso uno scambio con il team di progettazione.



L’idea nasce dalla passione di un collezionista per la storia del marchio e per il carattere del motore W16. Il cliente ha scelto il modello Chiron Super Sport per celebrare il design del motore e rendere omaggio alla storia che aveva portato alla sua creazione.



Achim Anscheidt, ex Bugatti Design Director responsabile di questa creazione, spiega: “I nostri clienti possono essere incredibilmente creativi e siamo molto orgogliosi di aiutarli a realizzare ciò che sognano, ma ampie commissioni speciali come questa sono estremamente rare - di solito non vediamo più di una o due creazioni su questa scala ogni anno. Data la visione e la natura esigente per questo progetto - e l'ideazione fantastica che volevamo realizzare - Golden Era è probabilmente il pezzo più impegnativo del lavoro di personalizzazione su misura che il mio team e io abbiamo mai realizzato”.



Il progetto racconta la storia di Bugatti e delle sue iconiche vetture attraverso una composizione di disegni che raffigurano modelli che hanno fatto la storia del marchio. Sul lato passeggeri, 26 schizzi disegnati a mano mostrano Type 41 Royale e Type 57 SC Atlantic. Sul lato del pilota, 19 schizzi ritraggono la rinascita e il successo di Bugatti dal 1987.



Il team ha affinato il progetto fino a raggiungere la giusta scala, proporzione e forma per ciascuno dei singoli schizzi, riunendoli per formare un’opera d'arte. Un colore su misura, tonalità d'oro celebrativa chiamato Doré, è stato applicato con un colore sfumato che sfuma in una variante metallica di Nocturne Black.



A bordo, spiccano su ciascuno dei pannelli della porta tre icone Bugatti, applicate a mano con una vernice su misura e rifinite con un pennello sottile per disegnare sulla pelle. Le EB110, Veyron e Chirone, auto del presente, si trovano di fronte alle icone del passato: Type 35, Type 57 SC Atlantic e Type 41 Royale.

La vettura sarà consegnata ufficialmente durante il Monterey Car Week.