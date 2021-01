Lexus UX Hybrid 2021

05/01/2021

Refresh stilistico per l’urban crossover Lexus UX Hybrid, caratterizzata da un design deciso e distintivo oltre che da ricchi equipaggiamenti. Lexus UX Hybrid è proposto in quattro allestiment. Alle versioni Executive, F-Sport e Luxury si affianca la configurazione Midnight che va a sotituire la precedente versione Premium.



La gamma sarà disponibile sia con trazione 2WD che AWD sulle versioni Midnight ed F-Sport mentre l’entry della gamma Executive sarà solo 2WD e il top di gamma Luxury sarà solo AWD. La nuova versione Midnight presenta la griglia nera, fari Bi-LED scuri, cerchi in lega Black Design da 18 pollici.



Proposto con gli interni Neri Tahara, l'interno di UX Midnight è elegante ed è disponibile anche con inserti Grigio e Cobalto. Inoltre, l’allestimento Midnight è equipaggiato con il Lexus Media Display con schermo da 7 pollici e con il sistema di navigazione Lexus Navigation.



La versione F-SPORT, invece, offerta con trazione 2WD e AWD, si arricchisce dell’F-Sport Pack composto dal Lexus Premium Navigation con schermo da 10,3 pollici , Head up Display e sedili in pelle F-Sport. La versione Luxury, disponibile solo AWD, si arricchisce del Luxury Pack con Panoramic view monitor e sedili anteriori ventilati con memoria lato guida.