14/01/2021

Il suv coupè dei Quattro Anelli, Audi Q5 Sportback abbina felicemente il design muscolare e l’attitudine sportiva alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano.

Audi Q5 Sportback amplia la gamma dei suv couoè disponibili in catalogo affiancandosi ai modelli Audi e-tron Sportback, Audi Q3 Sportback e Audi Q8.



Il design si affida ad ampie prese d’aria ai lati del single frame ottagonale, mentre i proiettori sono full LED nella configurazione di serie, a richiesta sono offerti con tecnologia Audi Matrix LED. In coda troviamo i gruppi ottici con tecnologia OLED che garantiscono un’illuminazione ampia. La versione S line differisce per la finitura del single frame, le prese d’aria laterali e il paraurti posteriore.



A richiesta, il pacchetto look nero dona ulteriore aggressività alla vettura. A bordo il sistema MMI si avvale della piattaforma d’infotainment MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo di riferimento.



Al top dell’offerta, spicca l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici. La vocazione tecnologica è sottolineata dalla presenza di molti sistemi di assistenza alla guida raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio.

Il veicolo è disponibile al lancio nelle varianti Diesel 2.0 (40) TDI quattro S tronic 204 CV e 3.0 (50) TDI quattro tiptronic 286 CV. Le unità a benzina sono incluse nella configurazione 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 265 CV. Tutte le motorizzazioni condividono la tecnologia mild-hybrid.



L’assetto sportivo è di serie. In alternativa, sono disponibili la variante sportiva con ammortizzatori regolabili o, al top della gamma, le sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension. Offerta nelle versioni d’ingresso, Business Advanced, S line ed S line plus, Audi Q5 Sportback 2021 propone , al lancio il pacchetto edition one, basato sulla variante S line integrata dai pacchetti design selection e look nero nonché da dettagli sportivi quali i listelli sottoporta in carbonio.



All’apertura delle portiere, vengono proiettati a terra gli anelli Audi. Il pacchetto include le pinze freno rosse e i cerchi in lega da 20 pollici ed è abbinabile, oltre che con le tinte verde district e blu ultra, con i colori carrozzeria bianco ghiaccio e grigio Quantum. Il lancio commerciale è programmato da giugno 2021.