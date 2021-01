18/01/2021

Opel Crossland 2021 è l’ultima generazione del suv agile e compatto dagli spazi confortevoli e funzionali. Il veicolo propone il nuovo stilema del marchio, Opel Vizor, mentre in coda compaiono nuovi fari fumé.



Il catalogo include anche una versione orientata al dinamismo, come l’Opel Crossland GS Line che si avvale di nuove molle ed ammortizzatori per le sospensioni anteriori McPherson, insieme all'asse posteriore con barra di torsione. La motricità di Opel Crossland si affida al sistema adattivo di controllo della trazione Opel IntelliGrip.



A bordo troviamo i sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.), mentre i sedili posteriori risultano flessibili grazie alla suddivisione 60/40.

Tutti gli occupanti possono beneficiare di sistemi infotainment che comprendono la Radio Multimedia IntelliLink con schermo touch a colori da 7 pollici ed il top di gamma Multimedia Navi IntelliLink con schermo touch a colori da 8 pollici, entrambe con accesso USB, comandi al volante e connettività bluetooth.



Per quanto riguarda i propulsori disponibli, sono offerti l’unità a benzina 3 cilindri 1.2 nelle potenze da 83, 110 e 130 CV. Il 1.5 Diesel 4 cilindri viene invece proposto con 110 o 120 CV, quest'ultimo con cambio automatico AT6, offerto in opzione anche per il motore benzina da 130 CV. Gli allestimenti in catalogo sono: Opel Crossland Edition, Opel Crossland Elegance e infine Opel Crossland GS Line. Il top di gamma è la versione Ultimate.