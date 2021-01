Bentley Bentayga Hybrid 2021

19/01/2021

Nuova serie per il suv di lusso Bentley Bentayga Hybrid che affianca le versioni Bentayga V8 e Bentayga Speed. Il nuovo design sia degli esterni che degli interni sottolinea ed esalta il tipico dna delbrand, offrendo ricercatezza ma anche un tocco di modernità. Esclusiva ed elegante, la vettura promette il massimo comfort ed una elevata efficienza, per una esperienza di guida coinvolgente ed appagante.



Bentley Bentayga Hybrid rappresenta il primo di due nuovi modelli Bentley PHEV che verranno lanciati durante il 2021. Il gruppo propulsore elettrificato della Bentayga Hybrid è costituito da 12 componenti principali.



La batteria al litio da 17,3 kWh è composta da 168 celle singole con una durata prevista di 100.000 miglia (160.934 Km.) o otto anni e può essere caricata al 100% in appena due ore e mezza.



L'elettronica converte l'energia immagazzinata dalla batteria ad alta tensione per alimentare il motore elettrico o integrare l'infrastruttura elettrica a 12v. La conversione dell'energia immagazzinata avviene tramite il motore Elettrico da 94 kW (126 CV) che può produrre fino a 350 Nm di coppia. L'E-Motor è alloggiato all'interno della trasmissione tra il cambio e il motore a combustione.



Il propulsore V6 turbo twin-scroll da 3,0 litri integra il motore elettrico quando è richiesta una coppia aggiuntiva o quando le velocità superano i 135Km. Bentayga Hybrid offre diverse modalità di guida e può utilizzare le informazioni memorizzate tramite il sistema di navigazione Bentley Hybrid Efficiency per ottenere la migliore efficienza, tramite le informazioni trasmesse dal pedale dell'acceleratore.



Il Bentley Hybrid Efficiency Accelerator Pedal fornisce un punto di pressione quando si è in EV Drive per indicare il confine tra potenza elettrica pura e ibrida. A bordo troviamo un sistema di infotainment di nuova generazione integrato nel design artigianale del cruscotto Bentley ad ala e presenta uno schermo da 10,9 pollici con grafica a tutto schermo.