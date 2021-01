22/01/2021

Audi e-tron GT è una Gran Turismo a trazione elettrica dalle linee innovative in grado di offrire la massima efficienza aerodinamica.



Versione definitiva e commercializzata di una concept presentata nel 2018, la sportiva dei Quattro Anelli presenta sbalzi corti e passo lungo, abitacolo snello, e corpo vettura muscoloso. Le linee della nuova Audi e-tron GT sono funzionali oltre ad essere esteticamente cariche di appeal.



I tratti stilistici sono nati in funzione dell’efficienza e garantiscono l’ottimizzazione dei flussi, ponendo per lo sviluppo di futuri modelli elettrici della gamma. L’impiego della propulsione elettrica, permette di ottenere un ambiente più spazioso e funzionale alle esigenze degli occupanti.



Compatta all’esterno, quindi e spaziosa all’interno, Audi e-tron GT propone la sportività tipica di una GT. Il catalogo prevede due diversi livelli di potenza: versione GT da 440 CV oppure RS da 598 CV, con la possibilità per quest’ultima di una proposta overboost che raggiunge fino a 646 CV.