Lexus LS 2021

27/01/2021

Lexus LS rinnova il suo appeal abbinandomodernità alla tradizione, la tecnologia più attuale all'estetica giapponese, nota per la sua elevata qualità ed attenzione al dettaglio. Sia la carrozzeria che gli interni beneficiano di nuovi trattamenti che la rendono distintiva ed intrigante.



La nuova LS si fa notare per la nuova tonalità Lunar Silver, una finitura che mette in rilievo le curve e gli angoli della carrozzeria, risultando più o meno brillante in base sia all'angolo di visione dell'auto che all'ora del giorno. Questo risultato è un nuovo progresso nella tecnologia della verniciatura ad ultrasuoni.



La nuova gamma LS introduce anche una nuova opzione di finitura del rivestimento a poro aperto speciale in frassino inciso al laser. Questo utilizza legno naturale, tinto di nero per esaltare la ricchezza delle sue venature.