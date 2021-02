Mazda MX-5 2021

02/02/2021

Mazda MX-5, iconica openair del brand si veste di novità pur conservando inalterato il proprio appeal.

Disponibile sia nella versione classica Soft Top con tetto ad azionamento manuale in tela sia RF (Retractable Fastback, con tettino rigido a scomparsa), la roadster propone 7 tinte diverse tra cui l’inedito Deep Crystal Blue Mica.



Per quanto riguarda gli allestimenti interni, la nuova serie prevede rivestimenti in pelle nera e sedili riscaldati e la possibilità di scegliere in opzione tra la Pelle nappa Burgundy Red oppure la pelle nappa Pure White.



Tutte le versioni adottano di serie il supporto alla connessione wireless per Apple CarPlay. Alla sicurezza contribuisce la conformazione del posto guida centrato sul conducente e una disposizione ideale dei comandi.

La gamma delle unità offre propulsori quattro cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 135 184 CV, dotati di cambio manuale a 6 rapporti. Le tecnologie dedicate alla sicurezza attiva comprendono la frenata di emergenza in città anteriore e posteriore (SCBS e SCBS-R), il monitoraggio degli angoli ciechi (BSM), il sistema di rilevamento della fatica del guidatore (DAA), i fari LED a matrice adattiva (ALH) e altro.



Disponibile in catalogo anche l’esclusivo allestimento 100th Anniversary, ispirato alla prima Mazda, la R360 Coupé. Gli allestimenti della nuova Mazda MX-5 sono due: Exceed e Sport.



La prima comprende: rivestimenti in pelle, il sistema infotainment MZD Connect con navigatore integrato, l’impianto audio BOSE, i cerchi in lega e i fari full LED a matrice. La versione Sport aggiunge le sospensioni sportive Bilstein, la barra duomi anteriore, i sedili sportivi Recaro e il differenziale autobloccante di tipo meccanico.



L’edizione celebrativa dei cento anni è caratterizzata invece dalla colorazione esterna Snowflake White Pearl a contrasto con i sedili interni in pelle Nappa Burgundy Red con poggiatesta anteriori con logo goffrato, i badge esterni, i coprimozzi centrali con logo esclusivo ed una serie di ulteriori dettagli. La vettura è disponibile a partire da febbraio 2021.