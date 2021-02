10/02/2021

Mazda 6 2021 aggiorna i suoi contenuti in chiave più tecnologica. Esteticamente, la vettura premium ricalca il design della serie precedente affidandosi ad un’impostazione stilistica elegante e a cerchi in lega da 17 e 19 pollici. Le livrea è declinabile nelle tinte: Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray.



Restano invariati gli interni, proposti nelle varianti con pelle traforata White o in pelle Nappa Brow. L’equipaggiamento offre di serie la tecnologia Active Driving Display che proietta le informazioni di guida sul parabrezza e il sistema multimediale Mazda Connect con display centrale da 8 pollici, che dispone di interfacce Apple CarPlay, ora wireless, e Android auto.



La sicurezza si affida a sistemi di assistenza alla guida come il sistema intelligente frenata in città con rilevamento pedoni (SCBS), il sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), il controllo del mantenimento della carreggiata (Lane Assist Keeping), la rilevazione stanchezza guidatore (Driver Attention Alert) e il Cruise Control Adattivo (Mazda Radar Cruise Control) con Intelligence Assist.



Mazda 6 è disponibile nelle evrsioni Wagon e Berlina abbinate alle motorizzazioni benzina Skyactiv-G con cilindrata 2.0L da 165 CV con trasmissione manuale 6 rapporti (negli allestimenti Business ed Exceed) e Skyactiv-G 2.5L da 194 CV con trasmissione automatica Skyactiv-Drive (allestimenti Exclusive e Signature).