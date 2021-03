18/03/2021

Primo modello (BEV) sviluppato sulla piattaforma E- GMP creata per i veicoli a sola trazione elettrica del gruppo Hyundai, Kia EV6 è un veicolo innovativo progettato seguendo la filosofia Opposites United, ispirata ai contrasti e alle energie positive presenti in natura. Il crossover propone nella parte anteriore la firma luminosa dei gruppi ottici di marcia diurna dall’aspetto elegante e moderno.



Il Digital Tiger Face rimanda al Tiger Nose Grille di Kia. I fari anteriori includono un sistema d’avanguardia ad illuminazione dinamica sequenziale. Nella parte inferiore, spicca una grande presa d'aria che allarga il frontale dell'auto.

L’aerodinamica è molto curata, grazie al fondo scocca sigillato che permette di convogliare in modo ottimale i flussi d’aria. Il profilo laterale evidenzia l'aspetto da crossover moderno ed elegante. Il parabrezza arretrato rende il veicolo visivamente più fluido, mentre i fianchi posteriori aggiungono volume per una imponente presenza su strada.

Nel posteriore troviamo due ali (spoiler), una sulla parte terminale del tetto e una collocata più in basso.



A bordo si nota il grande display audiovisivo e di navigazione (AVN), caratterizzato da un profilo curvo e senza interruzioni. Frontalmente al sedile del conducente viene visualizzato il display del quadro strumenti, mentre la parte centrale della plancia è destinata all’infotainment e alla navigazione. I sedili sono sottili per limitare l’ingombro e lasciare più spazio ai passeggeri e sono rivestiti in tessuti dal design raffinato, realizzati con materiali riciclati ed ecosostenibili.