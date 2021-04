13/04/2021

Jaguar F-Type R-Dynamic Black è una sportiva disponibile sia nella configurazione coupè che Convertible. La vettura si caratterizza per la presenza di cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido e possibilità di scelta tra le colorazioni Santorini Black, Eiger Grey o Firenze Red.



L’adozione del Black Pack contribuisce a rendere ancora più intriganti le linee di questa elegante vettura.



L’esclusivo abitacolo 1+1 si compone di sedili Performance in pelle Windsor a 12 regolazioni, disponibili in colore Ebony con cuciture Light Oyster o nella variante cromatica Mars con cuciture Flame Red e rivestimento del cielo in tessuto scamosciato.



La propulsione si affida al potente quattro cilindri Ingenium da 300 CV e o al V8 sovralimentato da 450 CV, disponibili con trazione posteriore e integrale e trasmissione Quickshift a 8 velocità.