Lexus ES 2021

26/04/2021

Lexus ES è una berlina premium che rigenera look e carnet tecnologico. La nuova ES offre ulteriori miglioramenti alla silenziosità e al comfort di marcia. La tecnologia Lexus è stata impiegata per aumentare la rigidità dei rinforzi degli elementi delle sospensioni posteriori, per assicurare una stabilità di sterzata superiore nei cambi di corsia ad alta velocità.



Inoltre, il modello ES F Sport adotta un sistema AVS (Adaptive Variable Suspension) che utilizza un nuovo attuatore per garantire una risposta dello sterzo più precisa. Inoltre, la nuova ES vanta tecnologie di sicurezza innovative, come il recente Lexus Safety System.



Infine, la griglia anteriore ei fari di nuova concezione, insieme ad un nuovo colore degli interni, offrono design complessivo più raffinato. La nuova berlina executive ES sarà in vendita entro la fine del 2021.