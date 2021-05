03/05/2021

La nuova Volkswagen ID.4 GTX amplia la famiglia ID con una versione ad alte prestazioni. La vettura offre uno straordinario piacere di guida abbinato ad un’elevata sostenibilità. I due propulsori in dotazione erogano cla potenza massima di 220 kW (299 CV) e sono in grado di funzionare in sinergia con una trazione integrale elettrica. Cinque le modalità di guida: Eco, Comfort, Sport, Individual e Traction.



La batteria assicura 77 kWh di energia, garantendo così un’autonomia fino a 480 km. Il design è caratterizzato da un look grintoso, mentre le sue linee slanciate assicurano ottime qualità aerodinamiche.



I fari a LED Matrix IQ.Light (di serie) emettono un fascio abbagliante a regolazione intelligente. Una serie di diodi luminosi inseriti nelle prese d’aria danno un tocco esclusivo. Nella parte posteriore sono stati adottati i gruppi ottici a LED 3D. All’interno troviamo lo spazio di un Suv convenzionale, grazie al passo lungo di ben 2,77 metri.



I colori carrozzeria disponibili sono: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Moonstone Grey, Scale Silver metallizzato, Stonewashed Blue metallizzato e la nuova tonalità sportiva Kings Red metallizzato. Il lancio commerciale è programmato per l’estate 2021.