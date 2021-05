Skoda Fabia 2021

05/05/2021

La quarta generazione di Skoda Fabia è stata realizzata sulla piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen. La popolare compatta unisce tutti i valori tipici del marchio, come oil competitivo rapporto qualità-prezzo, una sicurezza elevata, massimo omfcort e ottima qualità costruttiva.



Il design esalta ancora di più il suo innato dinamismo e rende gli elementi caratterizzanti della vettura più distintivi. Crescono le dimensioni, che vedono soprattutto la lunghezza arrivare a 4,11 metri, undici centimetri in più rispetto alla serie precedente. Aumentano anche la larghezza (+ 4,8 cm) e il passo (9,4 cm).



Estre,mamente spazioso il bagagliaio che parte da un minimo di 380 litri e offre ben 50 litri in più. A bordo si fa notare il display del sistema d'infotainment da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.



Non mancano le soluzioni che rendono smart l'abitacolo. Per quanto riguarda la gamma dei motori disponibili, troviamo il propulsore 1.0 TSI tre cilindri da 95 o 110 CV, abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. La versione 1.0 MPI è disponibile con potenze che variano da 65 o 80 CV. Tre gli allestimenti in catalogo: Ambition, Style e il top di gamma Monte Carlo.