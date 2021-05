12/05/2021

Audi Q4 50 e-tron quattro rappresenta la versione top di gamma dello sport utility compatto a zero emissioni dei quattro anelli. Alla trazione integrale quattro elettrica e al powertrain da 299 CV si accompagnano caratteristiche come l’abitabilità di due categorie superiori e le performance garantite dalla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, condivisa con le versioni Q4 35 e-tron e Q4 40 e-tron.



Grazie alla potenza potenza massima di 299 CV e di 460 Nm di coppia in modalità Boost, la vettura si avvale del powertrain più performante della famiglia Audi Q4 e-tron. Grazie all’interazione dei due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, il SUV compatto scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente.

Il motore all’avantreno è di tipo asincrono (ASM) e installato coassialmente. Attivo solo quando sono richieste massime prestazioni o le condizioni di aderenza impongono l’intervento delle 4WD, è in grado d’entrare in azione in pochi centesimi di secondo.



L’autonomia garantita è pari a 520km. La potenza di ricarica in corrente alternata (AC) si attesta a 11 kW e sono sufficienti 7,5 ore per rifornire il 100% della batteria. Scegliendo, invece, la ricarica in corrente continua la potenza raggiunge i 125 kW e per accumulare l’80% dell’energia bastano 38 minuti.



Disponibile negli allestimenti Business Advanced ed S line edition, Audi Q4 50 e-tron quattro offre di serie la navigazione MMI plus con MMI touch, cui si accompagnano il display MMI touch da 11,6 pollici e l’Audi virtual cockpit da 10,25 pollici. Sono inclusi il riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera e i servizi Audi connect navigation & infotainment plus.



L’allestimento Business Advanced prevede la caratterizzazione estetica Advanced con verniciatura a contrasto Grigio Manhattan, l’Audi smartphone interface, l’Audi phone box, la vernice metallizzata e il Pacchetto Assistenza plus.



La caratterizzazione estetica S line per la versione top di gamma S line edition offre i cerchi in lega da 20 pollici e assetto sportivo ribassato di 15 mm. Il lancio comemrciale è programmato a aprtire da giugno 2021.