06/07/2021

Skoda Enyaq iV, il primo suv elettrico della gamma, aggiunge la variante 80x, con trazione integrale ottenuta grazie a un secondo motore elettrico montato sull'asse anteriore. I due motori generano una potenza combinata di 195 kW e una coppia massima di 425 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi.



Enyaq iV 80x si affida principalmente al motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sull'asse posteriore, che fornisce una potenza di 204 CV e una coppia massima di 310 Nm.

All’anteriore, invece, è montato un motore asincrono, progettato con un inverter a impulsi e un cambio a velocità singola in disposizione coassiale.

Questo motore ha una potenza di 80 kW. I motori asincroni sono caratterizzati da una capacità di sovraccarico a breve termine e da basse perdite di carico, risultando ideali per le spinte di breve durata.



Enyaq iV 80x è alimentato da una batteria da 77 kWh netti e può percorrere fino a 497 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h come le altre varianti, iV 50, iV 60 e iV 80. La capacità di ricarica veloce arriva a 125 kWh.



Come le altre varianti, anche Skoda Enyaq iV 80x è disponibile nella versione Executive ed offre una dotazione di serie completa.