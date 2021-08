Land Rover Range Rover Velar Auric Edition

19/08/2021

La Range Rover Velar Auric Edition è sviluppata a partire dalla versione Velar R-Dynamic S e adotta specifiche esclusive. La finitura dei dettagli esterni è realizzata nella colorazione Auric Atlas sulla griglia, sui distintivi, sul cofano, sulle prese d'aria delle portiere e dei parafanghi. Le tinte esterne a disposizione sono tre: Charente Grey, Ostuni Pearl White e Santorini Black.



Completano gli esterni i cerchi in lega da 20 pollici Mercurial Gloss Sparkle Silver e i vetri Privacy, opzionali i cerchi da 22 pollici Pincher ed il tetto a contrasto. Per gli interni è a disposizione una gamma di lussuosi rivestimenti, dalla pelle Windsor al tessile premium Kvadrat.



La nuova edizione limitata include tecnologie avanzate come l'Interactive Driver Display di Land Rover, che si affianca all’infotainment Pivi Pro. La vettura dispone di motori a 4 e 6 cilindri, e la PHEV P400e, che offre un'autonomia all-electric di 52 km.