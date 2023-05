Land Rover: più ricca la gamma Defender

La famiglia Defender accoglie una new entry ed altre interessanti novità che garantiscono più capacità offroad e maggiore comfort.

In dettaglio, si tratta della versione Defender 130 Outbound che si affianca alla Defender 130 V8 da 500 CV e al nuovo County Exterior Pack previsto per la Defender 110.



Mark Cameron, Managing Director Defender, spiega le variazioni della gamma : “La Defender 130 Outbound è un'aggiunta incredibilmente desiderabile alla famiglia Defender, dedicata ai nostri clienti più avventurosi che amano viaggiare ed esplorare e hanno bisogno di maggiore spazio di carico in una configurazione a cinque posti. I suoi esclusivi miglioramenti di design e gli interni spaziosi offrono un mix avvincente di capacità e praticità. La famiglia 4x4 può soddisfare qualsiasi cliente, con l'introduzione del propulsore V8 sulla Defender 130, mentre il nuovo County Exterior Pack celebra le radici del modello con un look moderno di un design classico”.



La nuova Defender 130 Outbound offre spazio interno lussuoso e capacità all-terrain. Disponibile solo nella configurazione a cinque posti, il veicolo consente di sperimentare una guida ancora più attiva e fuori dagli schemi.



L’ampio vano di carico accoglie facilmente ogni tipo di attezzatura, anche quelle dedicate al tempo libero ed ogni tipo di hobby. Distintivo il design, in cui elementi come il paraurti e l'inserto della griglia presentano un look discreto, mentre le prese d'aria laterali sono rifinite in Antracite.

Completano le dotazioni i cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black e cerchi da 22 pollici in Shadow Atlas Matt.



Il Fuji White, il Santorini Black, il Carpathian Grey e l'Eiger Grey sono inclusi nel catalogo delle tinte. Disponibile per una maggiore resistenza ai graffi il Satin Protective Film. A bordo è possibile scegliere fra la pelle Windsor o il tessuto Resist.

La capacità 4x4 è fornita dal sistema di trazione integrale intelligente e dal Terrain Response 2, mentre le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con Adaptive Dynamics sono montate di serie. La Defender 130 Outbound è disponibile con propulsore D300 diesel Ingenium, che dispone della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV).



La gamma Defender 130 introduce l’unità V8 sovralimentato da 5,0 litri che eroga 500 CV e 610 Nm di coppia, mentre per chi desidera una maggiore personalizzazione della Defender 110 può contare sul County Exterior Pack dai dettagli unici.