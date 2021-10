Nuova Range Rover: premiere mondiale

Reveal per la nuova generazione di Range Rover, che svela le sue caratteristiche alla Royal Opera House di Londra. La quinta serie del suv british rappresenta un’ulteriore evoluzione del design del veicolo, una reinterpretazione in chiave attuale che la rende un perfetto mix di comfort e affidabilità.



La nuova Range Rover presenta tre linee che sono un chiaro richiamo alle origini, come; la linea discendente del tetto, la linea di cintura forte e la linea ascendente delle soglie. Lo sbalzo anteriore corto, il parabrezza verticale e la coda rastremata sono elementi che definiscono le proporzioni del suv.



La Nuova Range Rover coniuga la tecnologia con il lusso ed è il primo modello a utilizzare il nuovo pianale Modular Longitudinal Architecture di Land Rover. Il veicolo offre propulsori unità mild-hybrid e plug-in hybrid e interni a quattro, cinque o sette posti con passo standard e lungo. Una Range Rover all-electric entrerà nella gamma nel 2024 e sarà la prima di una serie di Land Rover elettriche.



Una serie di tecnologie innovative assicurano comfort e raffinatezza. Tra i dispositivi presenti troviamo il controllo vocale intuitivo con Amazon Alexa. La tecnologia dual-nanoe X riduce allergeni, odori e virus e si combina con il dispositivo CO2 Management e con il sistema Cabin Air Filtration PM2.5 che migliorano la qualità dell'aria.



La propensione alla sostenibilità punta, oltre che sui propulsori efficienti, all’uso di materiali e processi innovativi come, ad esempio, un tessuto misto lana Kvadrat offerto come opzione leather-free.



Tra le versioni troviamo anche il modello speciale SV, una interpretazione del lusso e della personalizzazione Range Rover, realizzata con maestria artigianale. I materiali per i dettagli di design esclusivi della Range Rover SV prevedono metalli cromati, ceramiche lisce, intarsi a mosaico, oltre a rivestimenti in pelle di alta qualità o Ultrafabrics, ecosostenibili non in pelle. Questo modello, realizzato divisione Special Vehicle Operations, sarà il primo veicolo a sfoggiare il nuovo badge SV e sarà disponibile a partire dal 2022.