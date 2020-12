Top Gear Awards: vince Land Rover Defender

Land Rover Defender ottiene due ambiti riconoscimenti assegnati dal programma Top Gear, si tratta del titolo di Car of The Year e Unstoppable Force.

I giudici hanno valutato robustezza e carattere della vettura, che ha superato brillantemente le prove messe in campo, configurandosi come una vettura affidabile e solida in ogni condizione.



Jack Rix, Editor di Top Gear Magazine ha così commentato: “Il Car of the Year è un premio che viene assegnato solo al meglio del meglio. Abbiamo riconosciuto che sostituire un'icona non è un compito invidiabile, un compito al quale Land Rover ha dedicato il tempo necessario per svolgerlo nel modo migliore. Ne abbiamo guidata una nel deserto della Namibia - e in ambienti diversi ma impegnativi come la M25 - in tutte le versioni, 90 e 110 e con tutti i motori, e si è sempre comportata brillantemente…È la più robusta e capace off-roader che abbiamo mai provato, ma è anche così raffinata e ben equipaggiata da essere anche una vettura per la famiglia e la città.Congratulazioni a tutti voi di Land Rover.”



Soddisfatti i vertici del brand. Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering di Jaguar Land Rover afferma: “È assolutamente un onore per noi ricevere il premio Car of the Year di Top Gear per la nostra nuova Defender. Fin dall'inizio, quando dovevamo creare il veicolo partendo da un foglio di carta bianca, eravamo ossessionati dal rispetto dovuto alla tradizione ed all'autenticità di un veicolo che doveva anche essere perfetto per il mutevole scenario di oggi. Siamo particolarmente fieri di questo riconoscimento di Top Gear, che testimonia la totale dedizione della famiglia Jaguar Land Rover alla creazione di un veicolo che crediamo realmente degno del nome Defender.”



Per celebrare l'avvenimento Land Rover e Top Gear hanno organizzato un test che provasse quanto la Defender meritasse il titolo di Unstoppable Force. La prova, svolta a Gaydon nel Warwickshire, ha sottoposto una Defender 110 ad una trazione di oltre otto tonnellate.



I premi Top Gear sono l’ultimo riconoscimento ottenuto in quello che per questo modello si configura come un anno memorabile. Sono oltre trenta ad oggi i titoli ottenuti, fra questi il 2021 SUV of the Year di Motortrend, il Best SUV 2020 di Autocar e il Best Off-roader di Parker.



La nuova Defender ha superato oltre 62.000 test prima di ottenere l'approvazione tecnica; chassis e scocca sono stati progettati per superare la procedura Extreme Event Test di Land Rover, che va oltre i normali standard cui sono sottoposti altri veicoli.