Car of the Year 2020: la regina è Peugeot 208

Rivoluzionaria bestseller del suo segmento, la Peugeot 208 ottiene l’ambito riconoscimento di Car of the Year 2020 da una giuria composta da 60 giornalisti della stampa europea.



Di questo modello è stata apprezzata in particolar modo la gamma di propulsori, che consente di scegliere tra varie opportunità, secondo le esigenze della clientela.



Design audace e tecnologia avanzata completano, poi, la lista di caratteristiche che la rendono una soluzione ideale per la mobilità, come dimostrano i numeri di vendite. Circa 110 000 Clienti hanno già ordinato la nuova Peugeot 208, il 15% dei quali ha preferito la versione elettrica.



“Sono molto fiero di ricevere il premio COTY 2020 per la nuova Peiugeot 208”, afferma Jean-Philippe Imparato, Direttore del Brand, che aggiunge: “Ricompensa l’eccellenza del lavoro e l’impegno di tutte le equipe di Peugeot e di Groupe PSA. È la prima volta che una Peugeot della Serie 2 è insignita di questo importante riconoscimento. Con questo premio, diventano ben tre le Peugeot oggi a listino: 208, 3008 ed anche 308! Il premio Car of the Year 2020 legittima la strategia del Marchio, il power of choice. I nostri clienti potranno ora scegliere tra la Peugeot e-208 100% elettrica auto dell’Anno e la Peugeot #208 (termica) anch’essa auto dell’Anno!”.



Con 6 titoli, Peugeot entra nella Top 3 dei marchi più premiati con il riconoscimento di Car of the Year. Oltre alla nuova Peugeot 208, troviamo il suv 3008 premiato nel 2017, la berlina compatta 308 nel 2014, la 307 nel 2002, la 405 nel 1988 e la 504 nel 1969.

Questo trofeo si affianca ai 12 premi internazionali già vinti dalla nuova Peugeot 208.