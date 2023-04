Ioniq 6: pioggia di riconoscimenti

Hyundai è ancora il brand protagonista per il World Car Awards, titolo ottenuto nel corso del New York International Auto Show, dal modello Ioniq 6 che ha ricevuto ben tre riconoscimenti nelle categorie: World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. Nel 2022, era stata Ioniq 5 ad ottenere gli stessi titoli.



La giuria internazionale, composta da ben 100 giornalisti automobilistici provenienti da 32 paesi ne ha apprezzato sia il design aerodinamico che l’ autonomia.



“Siamo entusiasti di ricevere riconoscimenti tanto prestigiosi per due anni consecutivi, che premiano gli straordinari talenti e l’impegno costante di Hyundai per portare sul mercato modelli elettrici all’avanguardia come IONIQ 6. Questo rafforza il nostro impegno nel percorso verso la leadership globale nell’elettrificazione e darà ulteriore slancio ai nostri sforzi per diventare fornitore di soluzioni di mobilità intelligente”, ha dichiarato Jaehoon Chang, President e CEO di Hyundai Motor Company.



Ioniq 6 offre una ricarica ultraveloce, un’autonomia di 614 km per singola ricarica e la tecnologia Vehicle-to-Load. La vettura rappresenta il secondo modello della gamma IONIQ completamente elettrica e adotta la piattaforma originale del Gruppo, Electric-Global Modular Platform (E-GMP).



Tra le funzionalità della vettura troviamo la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e connettività avanzata con aggiornamenti software over-the-air (OTA).



Ioniq 6 ha già ottenuto idversi riconosicmenti nell’ultimo periodo come: il Saloon of the Year ai GQ Car Awards 2023 e il New Car of the Year da Le Guide de l’auto.

A questi ai aggiungono la valutazione di sicurezza a cinque stelle e il premio Best in Class nella categoria Large Family Car di Euro NCAP.